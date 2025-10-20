Finisce con l’auto nel fango del canale salvato con un sistema di scale
Luzzara (Reggio Emilia), 20 ottobre 2025 – Ha sbandato all’uscita di una delle curve di strada Tomba, una carreggiata tra il centro del paese e la zona industriale, alla prima periferia di Luzzara, ribaltandosi su un fianco con la sua vettura, finita nel canale. Per fortuna nel canale non c’era acqua, con il veicolo che si è fermato praticamente sul fondo melmoso, senza ulteriori rischi. Se il canale fosse stato pieno d’acqua, come avviene durante gran parte dell’anno, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. È accaduto sabato notte, poco prima delle 24. Un uomo di 59 anni, residente in paese, è rimasto ferito in modo serio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Incidente mortale per tre ventenni ad Asiago, nel vicentino. L'auto finisce contro una fontana al centro di una rotatoria. I ragazzi tornavano da una festa. Il sindaco: "Andavano a una velocità folle". - facebook.com Vai su Facebook
Auto di coniugi di Altamura finisce fuori strada in A16: morto l'uomo 62enne, ferita la moglie - X Vai su X
Perde il controllo dell’auto e finisce in un canale di scolo, recuperato dai vigili del fuoco - Grosseto, 20 settembre 2025 – Paura per un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi a Castiglione della Pescaia, in via Orsa Maggiore. Scrive lanazione.it