Fine match infuocato in seconda categoria | calciatore colpito in volto allenatore alla nuca

CAVALLINO – Un match infuocato con accuse reciproche di scorrettezze, un calciatore di una squadra che avrebbe ricevuto un pugno in pieno volto e l’allenatore dell’altra che sarebbe stato colpito alla nuca fino allo stordimento, poi l’arrivo di un’ambulanza del 118 e di due auto di pattuglia dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

News recenti che potrebbero piacerti

#ApuUdine avanti a fine primo quarto: segui con noi la diretta del match contro Brescia - facebook.com Vai su Facebook

Mister Iori e Diaw a fine match. ?| http://t.ly/PZiuV #CittadellaTriestina #seriecskywifi - X Vai su X

Fine match infuocato in seconda categoria: calciatore colpito in volto, allenatore alla nuca - Carabinieri e 118 sono intervenuti ieri sera al Kick Off di Cavallino dopo un parapiglia in cui hanno avuto la peggio un giocatore dell'Olympique Lecce e l'allenatore del Soleto. Scrive lecceprima.it