Finanza & Risparmio

PER ANNI È RIMASTO ai margini dei radar degli investitori occidentali, schiacciato tra i giganti dell'Asia già sviluppati come la Cina e l'India e la volatilità dei cosiddetti mercati di frontiera. Ma oggi il Vietnam sta finalmente raccogliendo i frutti di una lunga marcia verso la maturità finanziaria. Lo scorso 7 ottobre, la società statunitense Ftse Russell, specializzata nella creazione di indici di Borsa, ha annunciato la promozione del paese asiatico dallo status di "frontier market" a quello di "emerging market". Non sarà più cioè un mercato di frontiera, con uno sviluppo in fase embrionale, ma vero e proprio paese emergente, che ha un'economia in una fase un po' più avanzata, seppur con ancora notevoli margini di crescita.

