Finanza & Risparmio
PER ANNI È RIMASTO ai margini dei radar degli investitori occidentali, schiacciato tra i giganti dell’Asia già sviluppati come la Cina e l’India e la volatilità dei cosiddetti mercati di frontiera. Ma oggi il Vietnam sta finalmente raccogliendo i frutti di una lunga marcia verso la maturità finanziaria. Lo scorso 7 ottobre, la società statunitense Ftse Russell, specializzata nella creazione di indici di Borsa, ha annunciato la promozione del paese asiatico dallo status di "frontier market" a quello di "emerging market". Non sarà più cioè un mercato di frontiera, con uno sviluppo in fase embrionale, ma vero e proprio paese emergente, che ha un’economia in una fase un po’ più avanzata, seppur con ancora notevoli margini di crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Dal nuovo Testo unico sulla finanza cucito sugli hedge fund del risparmio alla proposta di Legge di Bilancio con la rinuncia da parte dello Stato a ogni ipotesi di tassazione sugli extra-profitti bancari: l’esecutivo sta procedendo a grandi falcate verso un potenzi - facebook.com Vai su Facebook
SelfyConto spinge il risparmio smart: rendimento al 3% e regalo Amazon incluso • Per chi apre un nuovo conto corrente online di Banca Mediolanum, accredita lo stipendio e spende almeno 50 euro entro il 30 novembre. Il post SelfyConto spinge il rispar… htt - X Vai su X
Finanza & Risparmio - PER DECENNI LA CINA è stata la "fabbrica del mondo": un paese che produceva a basso costo ciò che altri avevano progettato. Lo riporta quotidiano.net
Vi spiego la finanza buona che serve alle pmi - L'intervento di Alberto Gustavo Franceschini Weiss, presidente di Ambromobiliare, società di consulenza in finanza strategica. Segnala startmag.it
Risparmio gestito, raccolta semestrale rivista al rialzo a +15,9 miliardi di euro - Il mercato italiano del risparmio gestito ha archiviato la prima metà del 2025 in positivo, sull'onda di una raccolta netta di quasi 16 miliardi di euro (+15,915 miliardi di euro), di ... Si legge su borsaitaliana.it