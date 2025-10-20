Finalmente l' NBA arriva su Amazon Prime Video anche gratis

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quando si parla di basket a livello mondiale il primo pensiero non può che andare all'NBA, il paradiso delle meraviglie (per appassionati e non) che inizierà nella notte tra il 21 e il 22 ottobre. E che, grande novità della stagione televisiva, in Italia sarà visibile anche su Amazon Prime Video. Il pacchetto completo, infatti, prevede ben 87 partite di regular season, (con 29 incontri in prima serata), disponibili per i clienti Prime Video in Italia senza costi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

