Finale col botto in coppa del Mondo a Westmont | Douglass e McKeown riscrivono la storia Ceccon secondo nei 100 dorso
Westmont ha chiuso la sua tappa di Coppa del Mondo nel segno dello spettacolo puro. L’ultima giornata nel sobborgo di Chicago è stata una festa di emozioni e record, con il pubblico americano trascinato da prestazioni destinate a restare negli annali. L’urlo più fragoroso lo hanno regalato Kate Douglass e Kaylee McKeown, due fuoriclasse che hanno riscritto la storia del nuoto mondiale: la statunitense con un formidabile 50”19 nei 100 stile libero, nuovo record del mondo e sigillo di una crescita inarrestabile; l’australiana con un 1’57”87 nei 200 dorso che ha fatto tremare l’acqua, limando di quattro centesimi il suo stesso primato. 🔗 Leggi su Oasport.it
