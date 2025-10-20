Finale a sorpresa | la data ufficiale dell’ultimo episodio de La Notte nel Cuore

La notizia è ufficiale: Mediaset ha fissato la data dell’ultimo episodio di La Notte nel Cuore. La soap turca che ha incantato il pubblico del prime time di Canale 5 si avvia verso la sua conclusione, e il finale arriverà prima del previsto. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi contrastanti, la rete ha scelto di chiudere la storia di Melek e Hikmet entro venerdì 27 dicembre 2025, regalando ai fan un epilogo carico di emozione a ridosso delle festività natalizie. Secondo quanto trapela, la decisione nasce da motivi di palinsesto: Canale 5 avrebbe deciso di anticipare la chiusura per lasciare spazio alle nuove fiction e a una nuova soap turca in arrivo per gennaio 2026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it