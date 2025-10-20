Fiesole Alessandro Riccio torna a teatro con ' La meccanica dell’amore'
Firenze, 20 ottobre 2025 - Oltre 50.000 spettatori, infinite repliche e un nuovo, lungo, weekend di spettacoli per venire incontro alle richieste del pubblico. Alessandro Riccio torna al Teatro di Fiesole con “La meccanica dell’amore ”, una delle commedie più amate dell’attore, autore e regista fiorentino. Quattro gli appuntamenti in programma da giovedì 23 a domenica 26 ottobre. Al fianco di Alessandro Riccio ci sarà l’attrice fiorentina Claudia Allodi, per uno spettacolo che – a dieci anni dal debutto - si presenta con rinnovata attualità, esplorando in modo delicato e divertente lo scontro fra uomo e tecnologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
