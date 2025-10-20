Fiera di Arsego l’omaggio a Davide Bernardello con la piazza in lacrime

Non un’inaugurazione come le altre, quella avvenuta domenica 19 ottobre alla 278ª Fiera di Arsego. Fin dalle prime ore del mattino la piazza si è riempita di gente, ma quando le note dell’Inno di Mameli hanno accompagnato l’alzabandiera, tutto si è fatto silenzio. Come riportato dall'edizione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

