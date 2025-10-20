Fiera dell' Elettronica 2025 | espositori da tutta Italia e tante occasioni dai computer alle Smart TV
Dopo il grade successo di un anno fa, sabato 25 e domenica 26 ottobre torna la Fiera dell'Elettronica allo Stadium Genova, zona Fiumara. Espositori provenienti da tutta Italia proporranno prodotti che spazieranno dai computer alle Smart TV, e poi ancora periferiche, accessori, lettori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
