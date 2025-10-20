Fiaccolata a Ostia per ricordare Simone Schiavello | Difendiamo i nostri ragazzi dalla droga
Ostia, 20 ottobre 2025 – “La fiaccolata organizzata in memoria di Simone Schiavello (stasera alle 21, ndr) rappresenta un momento di dolore e di riflessione collettiva, ma anche un segnale forte contro la violenza e lo sfruttamento dei giovani da parte della criminalità legata al traffico di droga. Questa tragedia ci ricorda quanto sia urgente proteggere i nostri ragazzi dal vortice della droga e della criminalità. Da tempo, tra via Forni e via Fasan, si registrano attività di spaccio legate a un giro di droga che, secondo le stime, muove oltre 300 mila euro al mese. Un sistema che si alimenta sfruttando la vulnerabilità dei più giovani, spesso arruolati dalle bande della Capitale come pusher, in cambio di pochi soldi o della promessa di un facile guadagno “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
