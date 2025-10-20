Festival delle opportunità formative | Geometrie educative
Il Festival delle Opportunità formative quest'anno si intitola “Geometrie educative: dove si incontrano competenze, pensiero critico e benessere”. L'evento gratuito si terrà venerdì 24 ottobre 2025 presso l'Auditorium Pontello, Via Toblino 53 a Padova, previa iscrizione al link: https:forms. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Evento gratuito per insegnanti – Geometrie educative: dove si incontrano Competenze, Pensiero critico e Benessere. Aperte le iscrizioni all’evento formativo di Fondazione ... - 30 presso l’Auditorium Pontello di Via Toblino, 53 a Padova si terrà il Festival delle opportunità formative 2025 – terza edizione. Come scrive orizzontescuola.it