Festival del Fritto 2025
Torna a Roma il Fritto Festival 2025 dal 23 al 25 ottobre. Protagonista lo Street Food con supplì, arancini, calamari, bomboloni, patatine, panzerotti, crocchette, churros, tempura e tanto altro. Dalle tradizioni romane alle specialità internazionali, perché “fritto è bono tutto”.Presenti anche. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
IL FESTIVAL PIÙ CROCCANTE DELL’ANNO! FRITTO FESTIVAL 23 • 24 • 25 • 26 OTTOBRE STREET FOOD? Supplì, arancini, calamari, bomboloni, patatine, panzerotti, crocchette, churros, tempura e tanto altro!?Dalle tradizioni romane alle sp - facebook.com Vai su Facebook
Festival del Fritto 2025 - Protagonista lo Street Food con supplì, arancini, calamari, bomboloni, patatine, panzerotti, crocchette, churros, tempura e tanto altro. Lo riporta romatoday.it
Tutto Fritto Festival a Roma, il supplì protagonista del weekend - Una celebrazione del fritto in tutte le sue declinazioni, quella in programma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno a Parco Appio, nel comprensorio regionale dell’Appia Antica. leggo.it scrive
Ad Albino torna il Festival dello gnocco fritto e della tigella - Dal 21 al 23 marzo 2025 in piazza del mercato ad Albino torna il Festival dello gnocco fritto e della tigella. bergamonews.it scrive