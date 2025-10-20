Festa siciliana a San Giovanni
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Dal 24 al 26 ottobre, le piazze di San Giovanni Valdarno si trasformeranno in un angolo di Sicilia, grazie alla Festa siciliana, l’evento che celebra sapori, tradizioni e cultura dell’isola. Piazza Masaccio e piazza Cavour diventeranno il cuore pulsante di tre giorni all’insegna della convivialità, con ingresso libero e orario continuato dalle 10 fino a mezzanotte, offrendo a residenti e visitatori un’immersione totale nell’atmosfera calda e accogliente della Sicilia. Il pubblico potrà perdersi tra i profumi e i colori degli stand gastronomici, aperti sia a pranzo che a cena, dove sarà possibile assaporare un’ampia selezione di specialità tipiche: arancini fragranti, fritto misto, pane ca meusa e stigghiola, pasta con le sarde, cannoli, cassate e altre delizie che raccontano la tradizione culinaria siciliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Oltre all’esperienza gustativa, la festa siciliana offre momenti di folclore e intrattenimento anche grazie alla presenza dell’attore Tony Sperandeo +++ FOTOGALLERY +++ - facebook.com Vai su Facebook
