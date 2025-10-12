Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Spaccata a Bologna: razzia di vini e formaggi nel negozio Caseus ilrestodelcarlino.it
Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Tutti i retroscena della trattativa Trump-Putin» laverita.info
Nonno muore nel frontale, la nipote 18enne è grave ilrestodelcarlino.it
Allerta meteo sull’Italia: le aree a rischio nubifragio martedì 21 ottobre. Sprint estivo al Sud quotidiano.net
Così l'Intelligenza artificiale rivoluziona il settore delle pulizie iltempo.it
Milinkovic Savic ritorna in Serie A? La situazione tra trattative calcionews24.com
di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juventus, il club riflette su Tudor e monitora un Campio... ► juventusnews24.com
L’Avellino abbassa i prezzi del settore ospiti al Partenio – Lombardi
Tempo di lettura: 2 minutiUn gesto concreto e simbolico quello dell’U.S. Avellino 1912, che ha dec... ► anteprima24.it
Con il nuovo Atm le poste di Albiano fanno un salto nel futuro: ecco perché
È stato installato nell’ufficio postale di via Sant’Antonio 25 ad Albiano uno sportello automatico... ► trentotoday.it
Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori Pavlásek/Zieli?ski, ATP Basilea 2025: orario, programma, streaming
Il primo turno del tabellone di doppio degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categori... ► oasport.it
Ampliamento del cimitero dei Rotoli, il Cga concede la sospensiva: "Il sindaco ritiri il progetto"
Dopo il ricorso del comitato civico di Vergine Maria contro il progetto di ampliamento del cimiter... ► palermotoday.it
Sinner e il no alla Davis: "Averla vinta due volte ha avuto un peso. Mi serve più riposo"
A Vienna, dove esordirà domani, il numero 2 al mondo spiega la sua scelta: "È importante partire ben... ► gazzetta.it
Oura riprogetta l’app con miglioramenti per analisi del ciclo e gestione dello stress
Oura, l'azienda finlandese nota per i suoi Oura Ring, ha annunciato una riprogettazione per l'app ... ► tuttoandroid.net
USA, in 7 milioni in piazza per il “No Kings Day” contro le politiche autoritarie di Trump
Quasi sette milioni di persone scese in piazza negli Stati Uniti per il secondo ‘No Kings Day’. Tan... ► ildifforme.it
Chiara Francini presenta "Le querce non fanno limoni"
Chiara Francini presenta "Le querce non fanno limoni" il 23 novembre 2025. Incontro con l'autore. ... ► veronasera.it
FC 26 SBC Tour Mondiale: Jack Grealish 85 OVR – L’Ala Tecnica con Doppio PlayStyle++!
È disponibile la SBC del giocatore del Tour Mondiale Jack Grealish 85 OVR! L’esterno inglese offre ... ► imiglioridififa.com
L’abbraccio di Favara a Marianna, in chiesa anche tutti quei soccorritori che non si sono risparmiati per ritrovarla
La città di Favara si è fermata per l’ultimo saluto a Marianna Bello, una comunità che dall'alluvi... ► agrigentonotizie.it
Regina Mathilde del Belgio: che chic con il suo nuovo bob
La sovrana, fedele da sempre al suo taglio medio arioso e vaporoso, ha dato una svolta al look, ma s... ► vanityfair.it
Droga: Mantovano 'superare abbandono tema', Gasparri 'informare compito buona politica'
Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo superare un decennio abbondante di sostanziale abbandono"... ► iltempo.it
Trump: “Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo che riuscirà”
“L’Ucraina potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà”: lo ha detto Donald Trump nell’incontr... ► imolaoggi.it
Nuovo allenatore Juve, ipotesi clamorosa per la panchina! Ci sarebbe anche lui in caso di cambio in... ► calcionews24.com
Gambero Rosso: dieci ristoranti premiati dalla Guida 2025 che vogliamo provare
Progetti giovani, interessanti, molto diversi tra loro ma tutti contemporanei: ecco i dieci indirizz... ► vanityfair.it
Omocisteina alta: quali sono i rischi?
Analisi del sangue periodiche, alimentazione e sport possono contenere gli effetti collaterali di ca... ► gazzetta.it
Funghi spontanei, controlli gratuiti dell'Asp per prevenire intossicazioni
Con l’arrivo della stagione autunnale, l’Asp di Palermo rinnova attraverso l’Ispettorato micologic... ► palermotoday.it
Sport & Beach Italian Tour 2025: un grande successo tra le mete più active d’Italia
Jesolo, Cavallino-Treporti, Caorle, Grado, Lignano Sabbiadoro e Alghero: ecco come è andato il viagg... ► gazzetta.it
Contatto su Gimenez, Vieri: “Quando lo vedi lì per lì, pensi al rigore. Parisi non deve …”
Nel post partita di Milan-Fiorentina è arrivato anche il parere di un attaccante di razza ovvero Bob... ► pianetamilan.it
Arezzo, rapina un’anziana in centro: arrestato. Espulso un pusher nigeriano già condannato
Fine settimana di controlli straordinari per la Polizia di Stato di Arezzo, impegnata non solo nell... ► lortica.it
Papa Leone ha incontrato le vittime di abusi del clero. E la prima volta: "Ci siamo sentiti ascoltati". La commissione denuncia ritardi
Primo incontro oggi tra Papa Leone ed un gruppo di vittime di abusi. Il Pontefice ha visto gli attiv... ► gazzettadelsud.it
Progetto Milan Futuro: primo contratto da pro per il classe 2009 Angelicchio
Continua il progetto Milan Futuro per i rossoneri. Altra firma importante: primo contratto professio... ► pianetamilan.it
Maniglie dell’amore: il circuito di 20 minuti e i consigli della trainer
Si localizzano sui fianchi, danno fastidio esteticamente, ma sono anche un campanello d’allarme per ... ► gazzetta.it
Napoli, i due motivi della sconfitta contro il Torino
Il Napoli sabato ha perso contro il Torino. Il giornale “Il Corriere della Sera” ha compiuto ... ► dailynews24.it
Fuga di gas a Canino, abitazioni evacuate e strada Castrense chiusa
Fuga di gas a Canino. Si è verificata nella giornata di oggi, lunedì 20 ottobre, durante alcuni la... ► viterbotoday.it
Sbarre chiuse per troppo tempo, disagi per traffico e soccorsi. Il sindaco richiama Fse
TAVIANO – Sbarre dei passaggi a livello presenti nel paese e lungo le direttrici dei centri limitr... ► lecceprima.it
I tre docenti sotto accusa dopo il suicidio di Paolo Mendico per bullismo. Gli ispettori del ministero a scuola: scattano le sanzioni disciplinari
Sono in tutto tre i docenti a rischio contestazioni disciplinari per il suicidio di Paolo Mendico,... ► open.online
Francesco Totti riscrive la storia della maglia 6 unica: «Quella dedica era per la Curva Sud», non per Ilary Blasi
L’ex capitano della Roma, tornando a parlare della scritta mostrata dopo il gol nel derby del 2002, ... ► vanityfair.it
Bologna, 20 ottobre 2025 – Ancora una spaccata in pieno centro storico. Questa volta oggetto dei la... ► ilrestodelcarlino.it
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025
La dichiarazione di Marcello manda in crisi Adelaide, mentre Rosa rientra a Milano e tra i due arri... ► sbircialanotizia.it
Addio al musicologo Francesco Bussi: «Il suo prezioso lavoro ha attraversato decenni»
Addio al musicologo piacentino Francesco Bussi, scomparso oggi all’età di 99 anni. «Dal Conservato... ► ilpiacenza.it
Perché Gian Paolo Bregante è stato condannato a 15 anni per l’omicidio della moglie a Sestri Levante
Gian Paolo Bregante, ex comandante di navi, è stato condannato a 15 anni per l’omicidio della mogli... ► fanpage.it
Cura della persona, make up, alimentazione bio e pet food: un nuovo negozio al centro commerciale
Da oggi anche Ravenna entra a far parte del mondo Dm: apre all’interno del centro commerciale Esp,... ► ravennatoday.it
La storia della pecora Giulia: da vittima nel macello al portatrice di gioia nelle Rsa del Veneto
Giulia, agnellina salvata dal macello quattro anni fa dall'attivista Gabriella Gibin, oggi porta gi... ► fanpage.it
Tentato furto nel supermercato, manomessi sistemi di antitaccheggio: un uomo in arresto
Domenica pomeriggio i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Faenza hanno arrest... ► ravennatoday.it
“Complicazioni durante intervento di liposuzione”: muore in Turchia l’imprenditrice Milena Mancini
Venti giorni fa si era sottoposta ad un intervento di liposuzione a Istanbul, ma a causa di un impr... ► ilfattoquotidiano.it
Lo spettacolo 'Palcondicio' al teatro Abeliano
Tornano a grande richiesta due fuoriclasse del ??????? al Teatro Abeliano! ??????? ?? ??????? ????... ► baritoday.it
Giorgio Panariello: grande successo ieri sera alla prima delle tre serate a Roma di “E se domani…”
E se domani cambiasse tutto? E se domani non cambiasse nulla? “E SE DOMANI…” IL NUOVO SPETTACOLO D... ► romadailynews.it
Percy Jackson | La Stagione 2 dal 10 dicembre, ecco i poster dei protagonisti
I nuovi episodi della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo approderà su Disney+ ... ► universalmovies.it
Deliveroo, nel 2025 ordini in crescita del 13,5%: al 1° posto la carbonara
In occasione del World Pasta Day che si celebra il 25 ottobre, anche la piattaforma del delivery D... ► parmatoday.it
Lo spettacolo 'Mangia! con Anna Piscopo un scena all'Abeliano
???????? ?? ??????? – ??? ??:?? ??????! – ???? ??????? Fuori abbonamento · Rassegna To the Theatre... ► baritoday.it
Alla Festa di Roma “40 secondi”: le ore prima dell’uccisione di Willy Monteiro
(askanews) – Una morte che ha sconvolto e sconvolge ancora. 40 secondi, presentato nel Concorso Pro... ► amica.it
DIRETTA | Psv Napoli, la conferenza di Conte e Beukema: seguila live
Segui la conferenza live di Antonio Conte e Sam Beukema, a poche ore dalla terza partita di Champio... ► calciomercato.it
Blake Monroe si confessa: “La WWE è un sogno, ma anche una grande prova personale”
Blake Monroe è rapidamente diventata uno dei volti più riconoscibili di NXT, ma la sua ascesa... ► zonawrestling.net
Lo Stato delle Cose, anticipazioni e ospiti della puntata di lunedì 20 ottobre 2025 su Rai 3
Questa sera, lunedì 20 ottobre 2025, Lo Stato delle Cose torna in prima serata su Rai 3 con un nuov... ► atomheartmagazine.co
Happy hour della salute: test, ascolto e informazione per giovani adulti
Si sta meglio, e meglio con se stessi, se curiamo corpo e mente. Niente di nuovo. È risaputo. Ma f... ► ilpiacenza.it
Coppa Davis, Sinner non parteciperà: “Rinunciare è stata una scelta difficile”
Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per la Coppa Davis del 2025. Il torneo si svolgerà q... ► ildifforme.it
FC 26 SBC Aggiornamento: 2x 78+ Upgrade
È disponibile un nuovo aggiornamento SBC, perfetto per riciclare i doppioni in eccesso e cercare di... ► imiglioridififa.com
Mai buttare i fondi di caffè, puoi riutilizzarli così: incredibile
In molti usano il caffè in vari modi e queste soluzioni possono apparire molto innovative. Ecco com... ► temporeale.info
Beppe Servillo per Maschere d'olivo al teatro Abeliano
La Napoli più autentica, raccontata da una delle voci più intense della musica italiana.?????? ?? ... ► baritoday.it
Violento incidente: con l'auto contro il mezzo agricolo, un ferito. Traffico in tilt
Viaggiava sulla via Pomposa in direzione centro città, quando ad un certo punto - per cause ignote... ► ferraratoday.it
Confcommercio, Musacci: "Dare strumenti per fare nuova impresa e passaggio generazionale"
“Quando si vuole fare una nuova impresa si incontrano scogli come la burocrazia e accesso al credit... ► lapresse.it
Trump: «Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo riuscirà» | Mosca vuole 4 regioni dell'Ucraina: le servono altri 5 anni di guerra
Zelensky: «Siamo vicini a una possibile fine della guerra». La Bulgaria offre a Putin un corridoi... ► corriere.it
«Non fu provocato ma peccò d’orgoglio»: la sentenza sull’ex comandante che uccise la moglie a Sestri Levante
Gian Paolo Bregante, l’ex comandante di navi che un anno fa ha ucciso la moglie Cristina Marini a Se... ► gazzettadelsud.it
Banche, l’Ue mette il golden power nel mirino – Eurofocus podcast, Adnkronos
La Commissione Europea ha deciso, fuori tempo massimo, di agire sul golden power, utilizzato dal go... ► ildifforme.it
Beppe Severgnini presenta il suo libro "Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia"
Beppe Severgnini presenta il suo libro "Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filo... ► veronasera.it
Conferenza stampa Sommer pre Union SG Inter LIVE: le parole
di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Sommer pre Union SG Inter: le parole del portiere nerazzurro ... ► internews24.com
PSV Napoli, un assente sicuro: le ultimissime di Sky Sport
Dopo la sconfitta contro il Torino, il Napoli di Antonio Conte è pronto a tornare in campo in Champ... ► spazionapoli.it
Mondello, suv con motoscafo al rimorchio occupa parcheggio riservato ai disabili
Parcheggio disabili occupato da un suv con motoscafo al rimorchio. La targa è tedesca, in Germania... ► palermotoday.it
Il cloud trema: il blackout di Amazon mette in ginocchio il mondo digitale
Un guasto globale ai server di Amazon Web Services ha paralizzato per ore decine di piattaforme dig... ► ilfogliettone.it
Stilo, weekend da campioni: dal deserto del Marocco alle piste di Portimão
Un altro fine settimana, un’altra ondata di successi internazionali per Stilo. Dai deserti del Maroc... ► tuttorally.news