Festa Roma arriva Il principe della follia di Dario D’Ambrosi

Ildenaro.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ott. (askanews) – Sarà presentato il 21 ottobre al MAXXI, alle ore 21:00, in occasione della XX edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione “Special Screening” il film “Il principe della follia”, scritto e diretto da Dario D’Ambrosi, con Stefano Zazzera, Alessandro Haber, Andrea Roncato, Carla Chiarelli, Mauro Cardinali, Omar Monno, tra gli altri. È inoltre prevista una seconda proiezione aperta al pubblico mercoledì 22 ottobre al Cinema Giulio Cesare di Roma (Sala 6), alle ore 15:00. “Il Principe della Follia” è realizzato con il contributo di Regione Marche PR-FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission e con il contributo del Ministero della Cultura Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

