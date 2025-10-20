Festa Roma arriva Il principe della follia di Dario D’Ambrosi
Roma, 20 ott. (askanews) – Sarà presentato il 21 ottobre al MAXXI, alle ore 21:00, in occasione della XX edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione “Special Screening” il film “Il principe della follia”, scritto e diretto da Dario D’Ambrosi, con Stefano Zazzera, Alessandro Haber, Andrea Roncato, Carla Chiarelli, Mauro Cardinali, Omar Monno, tra gli altri. È inoltre prevista una seconda proiezione aperta al pubblico mercoledì 22 ottobre al Cinema Giulio Cesare di Roma (Sala 6), alle ore 15:00. “Il Principe della Follia” è realizzato con il contributo di Regione Marche PR-FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission e con il contributo del Ministero della Cultura Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Presentato alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella Sezione Special Screening, Brunori Sas – Il tempo delle noci, il documentario diretto da Giacomo Triglia, disponibile prossimamente sulle reti Rai. Targato Rai Documentari, prodotto d - facebook.com Vai su Facebook
Barbara Ronchi alla Festa del Cinema di Roma 2025 sceglie Louis Vuitton: il look total black diventa military chic grazie ai bottoni dorati a contrasto - X Vai su X
Festa Roma, arriva “Il principe della follia” di Dario D’Ambrosi - (askanews) – Sarà presentato il 21 ottobre al MAXXI, alle ore 21:00, in occasione della XX edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione “Special Screening” il film “Il principe ... Da msn.com
Il Principe della Follia: la poesia della fragilità nel nuovo film di Dario D’Ambrosi alla Festa del Cinema di Roma - Alla Festa del Cinema di Roma arriva Il Principe della Follia di Dario D’Ambrosi: un film potente sulla fragilità e la dignità umana. msn.com scrive
Festa del cinema di Roma, il 21 ottobre presentato "Il principe della follia" - Sarà presentato martedì 21 ottobre alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione “Special Screening” il film “IL PRINCIPE DELLA ... Si legge su ilmessaggero.it