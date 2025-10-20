Festa nel casertano | vincita da 5mila euro al 10eLotto

Casertanews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fortuna bacia il casertano. Centrata una vincita al 10eLotto. A far festa è una ricevitoria di Trentola Ducenta dove sono stati vinti 5mila euro.Il fortunato giocatore ha centrato un ‘8’ Doppio Numero Oro in un'estrazione frequente e si è portato a casa il ricco bottino.Da segnalare, sempre al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

