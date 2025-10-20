Festa della castagna e del marrone dop | buona la prima a Caprese Michelangelo
Arezzo, 20 ottobre 2025 – In migliaia si sono presentati a Caprese Michelangelo in occasione del primo fine settimana della 55° edizione della Festa della Castagna e del Marrone Dop. Domenica mattina, alla presenza delle varie autorità, è stata la giornalista Rai Antonietta Di Vizia ad effettuare il taglio del nastro; manifestazione che, però, era iniziata già il sabato con l’apertura degli stand gastronomici e di tutti gli appuntamenti che si sono tenuti nella suggestiva location del Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti. In particolare la parentesi del “Caprese Michelangelo Wine International” dove è stato possibile – e lo sarà anche il prossimo weekend – degustare le migliori etichette al mondo, ma al tempo stesso assaggiare i prodotti del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
