"A volte è necessario seguire un'altra persona, immergersi nella sua storia, perché solo così è possibile capire come si sente o avere quel punto di vista diverso”, sottolinea Lawrence. 🔗 Leggi su Golssip.it

© Golssip.it - Festa del Cinema di Roma, Jennifer Lawrence: “Essere madri è difficile ma non rinuncio a…”