Festa del Cinema di Roma grande accoglienza per Brunori Sas – Il tempo delle noci il documentario diretto da Giacomo Triglia

GRANDE ACCOGLIENZA IERI ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA PER “BRUNORI SAS – IL TEMPO DELLE NOCI” DI GIACOMO TRIGLIA PROSSIMAMENTE SULLE RETI RAI Una giornata all’insegna della poesia brunoriana ieri alla ventesima Festa del Cinema di Roma per la presentazione di Brunori Sas – Il tempo delle noci, il documentario diretto da Giacomo Triglia, prossimamente sulle reti Rai. Per accompagnare Dario Brunori e Giacomo Triglia in questo viaggio intimo e profondo nell’universo creativo del cantautore calabrese, numerosi amici e personaggi dello spettacolo hanno animato il red carpet sulle note di alcuni dei brani cult dell’artista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Festa del Cinema di Roma, grande accoglienza per “Brunori Sas – Il tempo delle noci” il documentario diretto da Giacomo Triglia

Approfondisci con queste news

Festa del Cinema di Roma. . Segui in live streaming le conferenze stampa dei film della 20^ Festa del Cinema di Roma e scopri dalle parole dei più grandi protagonisti del mondo dell'audiovisivo le opere in concorso e nelle sezioni non competitive. - facebook.com Vai su Facebook

La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore - X Vai su X

Fiat è di nuovo auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma - Il brand Stellantis sarà presente con una flotta di 50 modelli elettrici e ibridi. Riporta ansa.it

Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, l’elegante sfila alla Festa del Cinema - Alla Festa del Cinema di Roma 2025, Fiat presenta la 500e Giorgio Armani Collector’s Edition: un tributo a stile e al design tipicamente italiano ... Come scrive virgilio.it

Festa del cinema di Roma, Amendola: “La più mia grande bugia? Felice di essere qui mentre c’è Roma-Inter” - Sono contento di essere qui alla Festa del cinema in contemporanea con Roma- Segnala msn.com