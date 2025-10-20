Festa del Cinema di Roma grande accoglienza per Brunori Sas – Il tempo delle noci il documentario diretto da Giacomo Triglia

GRANDE ACCOGLIENZA IERI ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA PER “BRUNORI SAS – IL TEMPO DELLE NOCI”   DI GIACOMO TRIGLIA PROSSIMAMENTE SULLE RETI RAI Una giornata all’insegna della poesia brunoriana ieri alla  ventesima Festa del Cinema di Roma  per la presentazione di  Brunori Sas – Il tempo delle noci,  il documentario diretto da  Giacomo Triglia,  prossimamente   sulle reti Rai. Per accompagnare Dario Brunori e Giacomo Triglia in questo viaggio intimo e profondo nell’universo creativo del cantautore calabrese, numerosi amici e personaggi dello spettacolo hanno animato il red carpet sulle note di alcuni dei brani cult dell’artista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

