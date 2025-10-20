Festa del Cinema di Roma 2025 | Jennifer Lawrence col giusto clash di glamour e rilassatezza e le altre pagelle dei beauty look sul red carpet di Die My Love

L'attrice 35enne ha fatto centro sul tappeto rosso con il suo stile disinvolto fatto di messy bun e cat eye preciso a contrasto. Scoprire nella gallery gli altri beauty look della serata, i voti e in nostri commenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

