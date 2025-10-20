Festa del Cinema di Roma 2025 | il glamour di Andrea Riseborough e la svogliatezza di James McAvoy Tutti i look e i nostri voti

Vanityfair.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Outfit low profile per i tanti attori italiani sul tappeto rosso capitolino, da Claudio Santamaria a Giulia Michelini. A invertire la rotta arriva l'attrice britannica. Ma a rovinare tutto ci pensa il collega in maglietta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

festa del cinema di roma 2025 il glamour di andrea riseborough e la svogliatezza di james mcavoy tutti i look e i nostri voti

© Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma 2025: il glamour di Andrea Riseborough e la svogliatezza di James McAvoy. Tutti i look e i nostri voti

Altri contenuti sullo stesso argomento

festa cinema roma 2025Pietro Castellitto infiamma la Festa del Cinema di Roma: il nuovo film da vedere su Netflix intreccia politica e inganno - Alla Festa del Cinema di Roma l’attore romano ha conquistato il pubblico con un’anteprima che mescola arte, inganno e passione. Secondo libero.it

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, programma 20 ottobre - Superato il primo weekend, la Festa del Cinema di Roma 2025 attende un nuovo ospite d'eccezione, quel Richard Linklater che lunedì 20 ottobre, alle ore 19 ... Come scrive ciakmagazine.it

festa cinema roma 2025Barbara Ronchi military chic alla Festa del Cinema di Roma 2025: l'abito doppiopetto con bottoni gioiello - Barbara Ronchi alla Festa del Cinema di Roma 2025 sceglie Louis Vuitton: il look total black diventa military chic grazie ai bottoni dorati a contrasto ... vogue.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025