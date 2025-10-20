Sono accorsi in tanti all’Auditorium parco della musica anche solo per vedere la vera star della sesta serata della Festa del cinema di Roma, Jennifer Lawrence. In programma con l’ultimo suo film da protagonista, “Die my love”. Lawrence si è presentata in perfetto orario (ore 18,00) sul red carpet già affollato da ore da fan e cinefili armati di foto e locandine da far firmare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Festa cinema Roma, Jennifer Lawrence fa impazzire il red carpet