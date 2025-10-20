di Riccardo Galli L’intrusa, questa volta, è la Ducati. Quella del bravissimo Di Giannantonio. Intrusa, perché il Gp dell’Australia è stato un trionfo Aprilia. Vittoria, la prima in MotoGp, per Raul Fernandez, con la Rs-Gp 2025 del team satellite Trackhouse e terzo posto da sballo per Marco Bezzecchi con lo moto ufficiale, capace di salire sul podio nonostante i due giri di penalità scontati per l’incidente con Marquez in Indonesia. Festa Aprilia con tanto di storia riscritta con orgoglio: il successo di Fernandez vale infatti la vittoria numero 300 della casa di Noale nel Motomondiale (in tutte le categorie) e con il terzo posto di ieri, Bezzecchi scala la terza posizione nella classifica del Mondiale, alle spalle dei fratelli Marquez, sorpassando Bagnaia che ha vissuto l’ennesimo incubo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fernandez-Bez, colpi dell’altro mondo. L’Aprilia mette all’angolo la Ducati