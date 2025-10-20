fermavano i passanti in pieno centro per vendere droga arrestati due spacciatori

Bologna, 20 ottobre 2025 - Fermavano i passanti tra via Mascarella e via Irnerio per vendere loro della droga. L'atteggiamento dei due pusher è stato notato dai carabinieri in borghese che li hanno controllati e arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il tutto è accaduto l'altro giorno in zona Universitaria, quando i militari dell'Arma in abiti civili, di pattuglia in via Mascarella angolo via Irnerio, zona in cui è stato registrato una crescita dello spaccio, hanno identificato due pusher, fermi tra le colonne dei portici, che stavano tentando di fermare alcuni passanti per tentare di vendere loro della droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

