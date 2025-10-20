Fermavano i passanti in pieno centro per vendere droga arrestati due spacciatori
Bologna, 20 ottobre 2025 - Fermavano i passanti tra via Mascarella e via Irnerio per vendere loro della droga. L'atteggiamento dei due pusher è stato notato dai carabinieri in borghese che li hanno controllati e arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il tutto è accaduto l'altro giorno in zona Universitaria, quando i militari dell'Arma in abiti civili, di pattuglia in via Mascarella angolo via Irnerio, zona in cui è stato registrato una crescita dello spaccio, hanno identificato due pusher, fermi tra le colonne dei portici, che stavano tentando di fermare alcuni passanti per tentare di vendere loro della droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Questa notte l'auto di Sigfrido Ranucci è saltata in aria, con una potenza tale che avrebbe potuto uccidere anche eventuali passanti. Qualcuno ha piazzato un ordigno sotto la macchina del conduttore di Report per intimorirlo. A essere danneggiata anche l'altr - facebook.com Vai su Facebook
Aggredisce i passanti, 45enne fermato dai carabinieri con spray al peperoncino https://salernotoday.it/cronaca/aggressione-passanti-roma-arresto-42enne.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/69242449289942/carabinieri-4.jpeg… - X Vai su X
Catenine rubate ai passanti in pieno centro a Bologna, usato anche lo spray al peperoncino: 8 persone nei guai - Ancora rapine e scippi con strappo in centro a Bologna: passanti avvicinati con varie scuse per poi rubare loro catenine e collane in oro. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Firenze, colpito alla testa in mezzo ai passanti. Caccia all’aggressore in pieno centro - Firenze, 19 settembre 2025 – Un colpo alla testa, sferrato in pieno giorno, tra i passanti di una via, Borgo la Croce, piena di gente nel pomeriggio. Segnala lanazione.it