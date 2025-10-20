Fermato in A1 alla guida di un semirimorchio rubato | nei guai 48enne foggiano
Un uomo di 48 anni, originario della provincia di Foggia, è stato fermato mentre era alla guida di un semirimorchio rubato a Ronciglione. L'operazione è stata condotta dagli uomini della polizia stradale di Cassino al casello di Ceprano, sulla autostrada A1. Il mezzo, risultato provento di furto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ad Aquino un uomo è stato fermato alla guida dell'auto completamente ubriaco - facebook.com Vai su Facebook
Sanluri, fermato alla guida sotto l’effetto di droga: denunciato - X Vai su X