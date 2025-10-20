Fermato e trovato con le dosi di hashish in casa nascondeva una baionetta

Nuovi controlli Alto impatto hanno interessato nel fine settimana il capoluogo pontino, con l'impiego di militari e pattuglie dei carabinieri del comando provinciale, con il supporto della squadra di intervento operativo e dell'8° reggimento carabinieri Lazio.Nel corso dell'attività un cittadino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Trovato con dosi di cocaina, 22enne arrestato per spaccio. Il giovane, albanese residente a Firenze, è stato fermato in centro mentre si trovava in auto con una ragazza, probabilmente durante uno scambio di droga. Secondo gli investigatori, avrebbe un ruolo - facebook.com Vai su Facebook

Ucciso durante lite in un parcheggio, fermato camionista 47enne. Era fuggito ed è stato trovato in un'area di servizio in A22 #ANSA - X Vai su X

Fermato per una manovra azzardata con l’auto viene trovato con 2 panetti hashish nascosti nell’abitacolo. Arrestato 39enne - Durante un controllo in viale Europa, i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 39enne straniero dopo aver scoperto che trasportava 205 grammi di hashish nascosti nel bracciolo dell’a ... Si legge su gazzettadiparma.it

Palermo, fermato su strada ingoia quattro dosi di crack e tenta la fuga: arrestato 24enne - PALERMO – Fermato per un controllo, ha tentato di disfarsi della droga ingoiando quattro dosi di crack e di fuggire a piedi, ma è stato bloccato dalla ... newsicilia.it scrive

Palermo: fermato ad un controllo ingoia 4 dosi di crack e fugge - Palermo – In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 24enne palermitano. Riporta trapanioggi.it