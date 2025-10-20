Fermati attimo sei bellissimo! | commedia magica tratta dal Faust di Goethe allo spazio CTI
Prosegue il ricco cartellone SOLO AMORE nello Spazio CTI Teatro, con un grande classico della letteratura, Il Faust, ovvero l'opera più famosa di Goethe e, potremmo dire l'opera della sua vita, visto che dal suo inizio alla stesura definitiva trascorsero 60 anni. Faust è uno scienziato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
Cerimonia in vista? Fermati un attimo! Ti mostro alcuni outfit total black per le tue cerimonie ? Quale sceglieresti per brillare all’evento? Seguimi per altri look #CerimoniaStyle #CristinaSpadaAtelier #Cerimonia2025 #black #totalblack #ModaCheEmo - facebook.com Vai su Facebook