Ferdinand | Non dissi ai miei compagni che mia moglie stava morendo di cancro era un ambiente troppo machista

Una volta i giocatori se ne stavano zitti, per lo più. C’era una sorta di mascolinità alfa apparente da difendere. Nello spogliatoio, e figurarsi con la stampa. Quel mondo è così cambiato che oggi ci troviamo in questa situazione: Rio Ferdinand che spiega al Times il successo del suo podcast, nel quale riesce a far parlare i calciatori, i campioni del passato, ad un livello di intimità mai raggiunto. E nello spiegarsi a sua volta analizza questo triplo carpiato comunicativo: “Ai miei tempi non dissi nulla ai miei compagni di squadra di mia moglie che aveva il cancro, Wayne Rooney a cena mi ha chiesto come è possibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

