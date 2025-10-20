Femminicidio Pamela Genini Roberta Bruzzone s' infuria per il mancato codice rosso dopo il questionario

Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa, punta il dito contro chi non ha attivato la procedura del codice rosso prima del femminicidio di Pamela Genini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Pamela Genini, Roberta Bruzzone s'infuria per il mancato codice rosso dopo il questionario

Dal femminicidio di Pamela Genini alla voce di Vera Squatrito, mamma di Giordana Di Stefano, che dopo 10 anni dalla morte di sua figlia ha trovato la forza per raccontarla in un libro - X Vai su X

Fanpage.it. . “L’amore non uccide”. Duemila persone, una fiaccola accesa e un messaggio che ha attraversato il silenzio. Dai giardinetti di via Iglesias fino a casa di Pamela Genini, vittima di femminicidio, la fiaccolata ha unito famiglie, amici e cittadini comuni. - facebook.com Vai su Facebook

Roberta Bruzzone: la dura verità sul femminicidio Pamela Genini - La crimonologa Roberta Bruzzone ha detto la sua sul femminicidio di Pamela Genini e cosa sarebbe dovuto accadere da parte di tutti. Segnala newsmondo.it

Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, Roberta Bruzzone punta il dito contro chi sapeva delle violenze - Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, commenta la mancata denuncia di Pamela Genini nei confronti di Gianluca Soncin ... Secondo virgilio.it

Femminicidio Pamela Genini, quando Soncin le ruppe un dito. Un’amica: “Mi mandò le foto: aveva il viso gonfio” - Le violenze subite da Pamela Genini prima del femminicidio: un'amica racconta degli abusi e delle minacce di Gianluca Soncin, inclusa una pistola puntata. Secondo ilfattoquotidiano.it