Femminicidio Pamela Genini l'ex compagna di Soncin | Un violento già denunciato per maltrattamenti

Gianluca Soncin era stato denunciato per maltrattamenti già nel 2011 dall'ex compagna, sentita oggi in Procura insieme ad altri testimoni. Attesi nei prossimi giorni gli accertamenti sui cellulari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

