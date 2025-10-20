Femminicidio Pamela Genini l'ex compagna di Soncin | Un violento già denunciato per maltrattamenti

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Soncin era stato denunciato per maltrattamenti già nel 2011 dall'ex compagna, sentita oggi in Procura insieme ad altri testimoni. Attesi nei prossimi giorni gli accertamenti sui cellulari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

femminicidio pamela genini exFemminicidio Pamela Genini, l’ex compagna di Soncin: “Un violento, già denunciato per maltrattamenti” - Gianluca Soncin era stato denunciato per maltrattamenti già nel 2011 dall'ex compagna, sentita oggi in Procura insieme ad altri testimoni ... Da fanpage.it

femminicidio pamela genini exPamela Genini, gli amici in Procura: «Gianluca Soncin un uomo pericoloso, era un rapporto violento» - E' il racconto che l'ex fidanzato Andrea, e le amiche Nicole ed Elisa, stanno ricostruendo agli inquirenti che ... Riporta leggo.it

femminicidio pamela genini exFemminicidio Pamela Genini, la ex compagna di Soncin: "È un uomo violento" - Nuove testimonianze aggravano la posizione di Gianluca Soncin, in carcere per l'omicidio di Pamela Genini. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Pamela Genini Ex