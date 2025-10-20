Femminicidio Pamela Genini la Procura convoca gli amici della vittima Indagini anche sulla mancata attivazione del ‘codice rosso’
Al via oggi, lunedì 20 ottobre, in Procura a Milano le audizioni di amici e conoscenti di Pamela Genini per provare a ricostruire la vicenda della 29enne uccisa a coltellate la sera del 14 ottobre nel suo appartamento di via Iglesias dall’ex compagno Gianluca Soncin. La pm Alessia Menegazzo e l’aggiunto Letizia Mannella hanno convocato in mattinata gli agenti della polizia di stato e del Commissariato Villa San Giovanni per una riunione operativa in cui definire il calendario delle audizioni e le attività d’indagine successive al fermo del 52enne accusato di omicidio volontario pluriaggravato, che durante entrambi gli interrogatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Lapresse.it
