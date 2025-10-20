Femminicidio Pamela Genini la ex compagna di Soncin | È un uomo violento

Nuove testimonianze aggravano la posizione di Gianluca Soncin, in carcere per l'omicidio della 29enne. La Procura raccoglie dichiarazioni che confermano anni di abusi, aggressioni e minacce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio Pamela Genini, la ex compagna di Soncin: "È un uomo violento"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal femminicidio di Pamela Genini alla voce di Vera Squatrito, mamma di Giordana Di Stefano, che dopo 10 anni dalla morte di sua figlia ha trovato la forza per raccontarla in un libro - X Vai su X

Nel giorno del femminicidio di Pamela Genini la commissione cultura della Camera approva un emendamento per vietare l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Resta la possibilità alle scuole superiori, ma solo previo - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini, gli amici in Procura: «Gianluca Soncin un uomo pericoloso, era un rapporto violento» - E' il racconto che l'ex fidanzato Andrea, e le amiche Nicole ed Elisa, stanno ricostruendo agli inquirenti che ... Scrive leggo.it

Femminicidio Pamela Genini, la Procura convoca gli amici della vittima. Indagini anche sulla mancata attivazione del ‘codice rosso’ - Al via oggi, lunedì 20 ottobre, in Procura a Milano le audizioni di amici e conoscenti di Pamela Genini per provare a ricostruire la vicenda della 29enne ... Come scrive msn.com

Pamela Genini, l'altro ex: «Anche io ho provato ad aiutarla». Slittano i funerali, la famiglia: «Lasciateci soli» - Spunta un altro ex fidanzato di Pamela Genini, tra i teste ascoltati in Procura a Milano per il femminicidio dell'imprenditrice uccisa da Gianluca Soncin, il 52enne ora ... msn.com scrive