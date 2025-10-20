Femminicidio di Pamela Genini Gianluca Soncin era geloso persino dell' amica | l' episodio del ristorante

Femminicidio di Pamela Genini, un'amica della donna ha raccontato la volta in cui il compagno Gianluca Soncin fece una scenata di gelosia a ristorante.

Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin resta in carcere - Il 52enne, che martedì ha ucciso con almeno 24 coltellate l'ex compagna, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio davanti al gip Tommaso Perna.

«Il femminicidio di Pamela Genini è la punta dell'iceberg»: il dolore inconsolabile della mamma. Gianluca Soncin le ruppe un dito - Una serata di commozione e solidarietà ha illuminato il quartiere Gorla di Milano, dove centinaia di persone si sono unite per ricordare Pamela Genini, la 29enne strappata troppo ...

Femminicidio Pamela Genini, la Procura convoca gli amici della vittima. Indagini anche sulla mancata attivazione del 'codice rosso' - Al via oggi, lunedì 20 ottobre, in Procura a Milano le audizioni di amici e conoscenti di Pamela Genini per provare a ricostruire la vicenda della 29enne ...

