Femminicidio ancora due donne nel mirino Fiaccolata per Pamela

Ancora donne nel mirino di uomini violenti. Il racconto di due storie, di Milano e Varese Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidio, ancora due donne nel mirino. Fiaccolata per Pamela

Altre letture consigliate

Negli ultimi dieci anni più di mille donne sono state uccise dal partner o dall’ex compagno, una media di cento vite spezzate ogni anno. L’ultima è Pamela Genini, uccisa a Milano dal suo compagno. Solo nel 2025 le vittime di femminicidio sono già più di cinqu - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo #femminicidio e la paura delle donne di denunciare ?Ne parliamo con Solange Marchignoli, avvocata, picchiata dall'ex compagno e Stefania Bartoccetti, presidente di Telefono Donna SEGUI LA DIRETTAhttps://radio24.ilsole24ore.com - X Vai su X

Donne nel mirino, l’allarme di Roia: "8 misure cautelari su 10 per violenze. Braccialetti elettronici? Così non va" - Il monito del presidente del Tribunale nell’anniversario della nascita della Fondazione Cecchettin "I dispositivi sono pochi e presentano disfunzionalità tecniche: intervenire su chi ha vinto l’appalt ... Lo riporta msn.com