Femminicidi | la scuola non basta serve un' azione corale

Con oltre 40 femminicidi da inizio 2025, l'Italia affronta di nuovo questa cancrena sociale. Mentre i talk-show dibattono, la scuola viene indicata come unica soluzione. Ma per Mucci (SGS) l'istituzione scolastica da sola non può essere l'unica salvatrice.Mucci (SGS) Femminicidi: 'La scuola non può essere l'unica salvatrice di questa cancrena sociale'Dall'inizio del 2025 sono più di 40 i femminicidi nel nostro Paese. Puntualmente si riaccende l'ennesimo dibattito sull'educazione affettiva nelle scuole e sulla violenza di genere tra i giovani. I soliti talk-show,dove "attori di parola" tra la pubblicità dell'acqua minerale che non ti fa invecchiare e quella dello yogurt che ti mantiene in linea, commentano l'ennesimo femminicidio che ha scosso l'Italia.

