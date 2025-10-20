Fedez torna con Temet nosce ma uscirà davvero dal suo Truman Show?

Il rapper pubblica una nuova canzone, un flusso di coscienza in cui ammette di volersi liberare dalle attenzioni degli ultimi anni. «Non c’è differenza tra un palco ed un patibolo». Ma tra vittimismo e scelte furbette, non si salva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fedez torna con Temet nosce, ma uscirà davvero dal suo Truman Show?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fedez torna con “Temet Nosce”, il nuovo brano accompagnato da un videoclip girato a Milano e da un messaggio chiaro. Intanto Marco Masini... #Fedez #TemetNosce #Sanremo #MarcoMasini - facebook.com Vai su Facebook

Fedez torna con “Temet Nosce”, il nuovo brano accompagnato da un videoclip girato a Milano e da un messaggio chiaro. Intanto Marco Masini... #Fedez #TemetNosce #Sanremo #MarcoMasini https://imusicfun.it/news/fedez-il-nuovo-singolo-temet-nosce-un-li - X Vai su X

Testo e significato di Temet Nosce, Fedez urla conosci te stesso per accettarsi e cercare la propria identità - Fedez ha pubblicato la sua nuova canzone Temet Nosce, un brano in cui denuncia il mondo dello Spettacolo ma facendo una riflessione su di sé e il proprio ... Segnala fanpage.it

Temet Nosce di Fedez, il significato: “Ho visto cadere più desideri che stelle” - Il rapper Fedez pubblica "Temet Nosce": un inno alla fragilità e alla rinascita. Scrive donnaglamour.it

La nuova canzone di Fedez è "Temet Nosce", significato e testo: dai "morti della Lupara" a missili e macerie - Fedez ha presentato la sua nuova canzone intitolata Temet nosce: il testo e il significato del singolo cantato dal rapper di Rozzano. Da virgilio.it