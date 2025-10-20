Fedez torna con Temet nosce ma uscirà davvero dal suo Truman Show?

Vanityfair.it | 20 ott 2025

Il rapper pubblica una nuova canzone, un flusso di coscienza in cui ammette di volersi liberare dalle attenzioni degli ultimi anni. «Non c’è differenza tra un palco ed un patibolo». Ma tra vittimismo e scelte furbette, non si salva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fedez torna con Temet nosce, ma uscirà davvero dal suo Truman Show?

