fedez pubblica il singolo temet nosce fuori anche il videoclip

Fedez ha pubblicato la sua nuova canzone intitolata Temet nosce, domani in libreria L’acqua è più profonda di come sembra da sopra. Fedez ha pubblicato la sua nuova canzone intitolata Temet nosce, come la scritta che si è tatuato sul collo prima del Festival di Sanremo 2025 e anticipa L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, il suo libro in uscita domani  per Mondadori. Un testo intimo e diretto, in cui si mette a nudo per raccontare un capitolo della sua vita privata e artistica, che va di pari passo con la volontà di allontanarsi per un periodo dal mondo dei social. Nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram lo ha annunciato con le seguenti parole: “ Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

