Federica Tripoli muore a 32 anni | era tenente di vascello della Marina Donati gli organi la famiglia apre una raccolta fondi

È morta a soli 32 anni Federica Tripoli, tenente di vascello della Marina Militare e originaria di Casamassima (Bari). Era rimasta vittima di un incidente in moto lo scorso 3. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Federica Tripoli muore a 32 anni: era tenente di vascello della Marina. Donati gli organi, la famiglia apre una raccolta fondi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Schianto in moto nello Spezzino: Casamassima piange la 32enne Federica Tripoli. Donati gli organi - X Vai su X

Dopo l'incidente Federica Tripoli muore a 32 anni: era tenente di vascello della Marina. Donati gli organi - È morta a soli 32 anni Federica Tripoli, tenente di vascello della Marina Militare e originaria di Casamassima (Bari). Segnala msn.com

Federica Tripoli muore a 32 anni: era tenente di vascello della Marina. Donati gli organi, la famiglia apre una raccolta fondi - È morta a soli 32 anni Federica Tripoli, tenente di vascello della Marina Militare e originaria di Casamassima (Bari). Lo riporta msn.com

La Spezia, muore in ospedale la tenente di vascello Federica Tripoli dopo un incidente in moto - Incidente in moto nello Spezzino, muore Federica Tripoli, 32 anni, ufficiale della Marina originaria di Casamassima. Lo riporta trmtv.it