Dopo una settimana di fuoco, tra attacchi frontali a Giorgia Meloni e fango gettato sul governo, il centrodestra esce rafforzato e le opposizioni si ritrovano con le ossa rotte. Il sondaggio di Swg per La7 è una doccia gelata per la sinistra. L' uscita di Maurizio Landini a suon di " cortigiana " e la vulgata di Elly Schlein contro l'" estrema destra " che metterebbe a rischio la democrazia in Italia hanno prodotto un risultato politico inequivocabile: la maggioranza guadagna altri consensi, mentre il campo largo lascia per strada diverse intenzioni di voto. Al primo posto resta saldamente Fratelli d'Italia, che rispetto a 7 giorni fa incassa lo 0,2% e vola al 31%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - FdI svetta al 31%, il centrodestra cresce: Landini e Schlein non convincono