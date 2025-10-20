FC Copenaghen-Borussia Dortmund Champions League 21-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Terzo turno della fase a girone di Champions League con il Borussia Dortmund di Kovac che fa visita al FC Copenaghen. I danesi non stanno attraversando un periodo brillante: solo 2 vittorie nelle ultime 8 gare e primo posto in campionato distante 5 lunghezze. La difesa ermetica vista in estate inoltre sembra essere un lontano ricordo, con la squadra che nelle ultime 9 gare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
