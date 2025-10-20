FC 26 SBC Tour Mondiale | Jack Grealish 85 OVR – L’Ala Tecnica con Doppio PlayStyle++!

20 ott 2025

È disponibile la SBC del giocatore del Tour Mondiale Jack Grealish 85 OVR! L’esterno inglese offre una carta con dribbling d’élite e una versatilità notevole, potenziata da ben due PlayStyle Plus Plus che lo rendono un attaccante interno estremamente pericoloso. Hai 8 giorni per completare questa SBC e aggiungere Grealish al tuo club. Il Premio: Jack Grealish Tour Mondiale (85 OVR). Grealish è un’ala sinistra (LW) versatile, capace di giocare anche come LM e CAM. Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 3 Stelle Piede Debole.. Statistiche Chiave: DRI 88 e PAS 86: Controllo palla, dribbling e visione di gioco eccellenti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

