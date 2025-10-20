FC 26 SBC Aggiornamento | 2x 78+ Upgrade
È disponibile un nuovo aggiornamento SBC, perfetto per riciclare i doppioni in eccesso e cercare di migliorare la tua rosa. L’ “Aggiornamento 2x 78+”” ti offre un pacchetto che garantisce due giocatori con valutazione minima 78 OVR. La cosa migliore? È ripetibile! Puoi spammare questa sfida finché non ottieni i giocatori che desideri! Dettagli e Requisiti dell’Aggiornamento. Ripetibile: Sì (Puoi completarla più volte).. Durata: 4 giorni.. Premio: 1x Pacchetto 2 giocatori oro rari 78+ (Non Scambiabile). Requisiti Chiave Dettagli Rari Minimo 6 oggetti giocatore rari. Qualità Giocatore Esattamente Giocatori d’oro (Tutti i giocatori devono essere Oro). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
