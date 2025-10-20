Fattore Rurale torna con Codardo | il nuovo singolo dal 24 ottobre su tutte le piattaforme

Dal 24 ottobre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Codardo”, il nuovo singolo dei Fattore Rurale per altodischiBlackCandy Produzioni che anticipa l’uscita del nuovo album. “Codardo” è una riflessione profonda sulla pesantezza della verità e sulla difficoltà di decidere se condividerla o tenerla dentro. “Codardo”: una canzone che scava nella verità e nella coscienza. Dal 24 ottobre 2025, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica il nuovo singolo dei Fattore Rurale, intitolato “Codardo”. Il brano, pubblicato da altodischi in collaborazione con BlackCandy Produzioni, anticipa l’uscita del nuovo album della band e segna un ulteriore passo avanti nella loro ricerca musicale e lirica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

