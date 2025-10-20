Fatta ubriacare con whisky e Coca-Cola poi violentata dal kebabbaro | l'incubo della 16enne a Treviso
I fatti sono avvenuti lo scorso 1° aprile, ma la notizia è trapelata solo dopo la denuncia del padre della presunta vittima. La 16enne sarebbe stata violentata nello scantinato del locale. Indagate tre persone, tutte di nazionalità pakistana, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
