Fate qualcosa per salvarlo L' appello accorato su Sgarbi nessun miglioramento sta molto male

Cresce la preoccupazione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Dopo settimane di silenzio e immagini che lo ritraevano in apparente miglioramento, arriva una testimonianza drammatica: quella di Barbara Hary, madre di Evelina, che in un'intervista a “La Stampa” ha tracciato un quadro tutt'altro che rassicurante. “Vittorio sta male, molto male. E non è vero che stia guarendo. Bisogna fare subito qualcosa per salvarlo”, ha dichiarato la donna, che racconta la sofferenza della figlia, profondamente angosciata per la sorte del critico d'arte e politico. Secondo Hary, le fotografie pubblicate sui giornali nelle scorse settimane, in cui Sgarbi appare in pubblico, non rispecchierebbero la realtà del suo stato di salute. 🔗 Leggi su Iltempo.it

