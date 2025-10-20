Farmacie servizi con regole uguali | Uap promuove la Manovra

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Manovra 2026 introduce una cornice chiara per i servizi erogati nelle farmacie. L’Uap, guidata da Mariastella Giorlandino, la saluta come un passo atteso: i servizi diagnostici dovranno rispettare gli stessi requisiti previsti per ogni altra struttura sanitaria, a tutela dei cittadini e dell’equità del sistema. Servizi diagnostici in farmacia: la cornice che cambia Nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

farmacie servizi con regole uguali uap promuove la manovra

© Sbircialanotizia.it - Farmacie, servizi con regole uguali: Uap promuove la Manovra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

farmacie servizi regole ugualiManovra, Uap: "Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture" - Le presidente Mariastella Giorlandino: "Finalmente una disposizione a tutela della salute dei cittadini" "Finalmente troviamo una disposizione a tutela della salute dei cittadini". Si legge su msn.com

Anteprima. Convenzione farmacie. Ecco l’Atto di indirizzo. Nuove regole su acconti, tempi di pagamento, ricette, contributo Enpaf, farmacia dei servizi e remunerazione - Come annunciato oggi dall’assessore Montaldo le Regioni hanno definito l’atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione. Segnala quotidianosanita.it

Ordini medici, 'su farmacia dei servizi regole uniche per tutti i cittadini' - "Regole uniche per tutti i cittadini, al fine di assicurare l'uguaglianza nell'accesso alle cure, la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni". Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Farmacie Servizi Regole Uguali