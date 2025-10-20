Farmacie servizi con regole uguali | Uap promuove la Manovra
La Manovra 2026 introduce una cornice chiara per i servizi erogati nelle farmacie. L’Uap, guidata da Mariastella Giorlandino, la saluta come un passo atteso: i servizi diagnostici dovranno rispettare gli stessi requisiti previsti per ogni altra struttura sanitaria, a tutela dei cittadini e dell’equità del sistema. Servizi diagnostici in farmacia: la cornice che cambia Nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
