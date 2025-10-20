Farmacia dei servizi | UAP esprime soddisfazione per l' articolo 67 del ddl bilancio 2026

L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata (U.A.P.) apprende con favore, dalla stampa nazionale, le disposizioni contenute nell'articolo 67 del Disegno di Legge di Bilancio 2026, dedicato alla “farmacia dei servizi”. “Finalmente - dichiara la Dott.ssa Giorlandino, Presidente U.A.P. – troviamo una disposizione a tutela della salute dei cittadini. Infatti, il testo subordina l'erogazione di servizi diagnostici nelle farmacie al rispetto dei criteri previsti per tutte le altre strutture sanitarie dal decreto legislativo n. 5021992 per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

