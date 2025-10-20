Farinelli Pd | Più investimenti su arte e cultura
"Comacchio può diventare la piccola capitale dell’arte e della creatività". Lo dice il segretario del Pd Michele Farinelli che prendendo spunto dall’Irlanda dove, sulla base di uno specifico programma, lo Stato "garantirà 325 euro a settimana a oltre duemila artisti, musicisti e creativi". Il segretario del Pd reputa sia una misura che non regala nulla, ma restituisce, finalmente, dignità a chi produce valore culturale ed economico e si traduce in un segnale forte e concreto. Lancia un appello allo Stato italiano perchè cominci a farlo poiché "un investimento del genere non è una spesa, ma un moltiplicatore, crea occupazione, genera turismo e muove economia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
