Fantasie Sessuali | come comunicarle al partner

Della sessualità umana e della sua espressione pratica le fantasie sono una parte importante. Nel fare sesso con un’altra persona, anche se non ce ne rendiamo conto, cerchiamo di soddisfare quella parte della mente che sogna di farlo in alcune maniere o posizioni. Sono pensieri o scenari che, stimolando l’immaginazione, accrescono l’eccitazione. Sono del tutto naturali e tutti noi le viviamo, anche se non tutti noi riusciamo a metterle in atto o a dichiararle al nostro partner. Servono inconsciamente a conoscere se stessi e a mantenere viva la curiosità erotica. Cosa sono le fantasie sessuali e perché sono naturali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fantasie Sessuali: come comunicarle al partner

Contenuti che potrebbero interessarti

"Ho perso tanti ruoli a causa della mia altezza, con i tacchi sono alta 1,90 e i produttori sono bassini, quindi non rientro nelle loro fantasie sessuali " SIGOURNEY WEAVER, VERSATILE INTEPRETE DEL GRANDE SCHERMO, MITICA IN "ALIEN", "GHOSTBUS - facebook.com Vai su Facebook

Sesso, quali sono le fantasie erotiche degli italiani? Dall’amore in un luogo esotico al camerino fino al tradimento, la classifica - È vero che le piattaforme tecnologiche stanno cambiando sogni e voglie fuori e dentro al letto? Riporta leggo.it

Dimmi la tua fantasia sessuale e ti dirò chi sei - Chi non ha mai fantasticato su un incontro bollente in ascensore o una fuga con lo sconosciuto misterioso, mente. Come scrive dilei.it

Sesso, quali sono le fantasie erotiche degli italiani? Dall’amore in un luogo esotico al camerino fino al tradimento, top e flop - La fantasia erotica più diffusa in Italia è quella di fare l’amore in un luogo esotico (68%), con pochissime differenze tra maschi e femmine, segno forse di un diffuso e condiviso desiderio di ... Come scrive corriereadriatico.it