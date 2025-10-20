Famiglie e debiti da mutui 18 stipendi per cancellarli

Per cancellare il debito residuo fatto di mutui e prestiti vari, gli italiani devono mettere da parte in media 17 stipendi. Ad Arezzo di più. Qui, dove è indebitata il 62,4% della popolazione, servono 18,3 mensilità. Il rapporto medio tra i salari e l’ indebitamento della popolazione con crediti attivi, è stato elaborato dal Sole 24 Ore incrociando le retribuzioni provinciali lorde dei dipendenti italiani (a tempo pieno, suddivise in 13 mensilità, secondo i dati Istat 2023) e i valori della mappa del credito estratti da Crif a giugno 2025. Cosa emerge dalla simulazione che ipotizza che l’intera retribuzione venga destinata alla chiusura delle pendenze? Le mensilità necessarie per estinguere il capitale possono arrivare fino a quasi 30 in provincia di Rimini, ma ci sono città come Frosinone e Biella in cui ne bastano 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Famiglie e debiti da mutui 18 stipendi per cancellarli

